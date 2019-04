VHP delegatie tijdens Paasweekend op bezoek te Stoelmanseiland in Suriname

Een delegatie van de Surinaamse politieke partij VHP onder leiding van Chan Santokhi was in het Paasweekend op bezoek te Stoelmanseiland in Sipaliwini. De partij heeft daar het jaarlijks terugkerend sporttoernooi, waaraan twaalf dorpen deelnemen, gesponsord. Santokhi stelde ondermeer een wisseltrofee beschikbaar voor voetbal en slagbal.

Op Paaszondag werd eerst een krutu belegd om de leefomstandigheden van de bewoners in het gebied te bespreken. Daarna werd er een dorpswandeling gemaakt in het kader van de ‘meet the people campagne’, deelt hoofdbestuurslid Stan Dijksteel mee aan Starnieuws.

Later op de dag bezocht Santokhi het sporttoernooi. Zijn toespraak daar was in de Paassfeer waarbij hij het gehoor vroeg om de hoop niet te verliezen. Net als zoals het met Pasen is gegaan, zal de rechtvaardigheid het uiteindelijk winnen, benadrukte de politicus. Op Facebook schreef Santokhi onderstaande bericht: