Jörgen Raymann met voorstelling ‘Schudden aan die boom’ naar Suriname

Op vrijdag 12 april heeft Jörgen Raymann zijn theatertour ‘Schudden aan die boom’ afgesloten in Nederland. Hij speelt de show echter nog één keer en wel in Suriname, het land waar hij opgegroeid is. Dat doet hij in de maand december, van 27 – 30 december in Paramaribo. Surinamers krijgen dan in het voorprogramma een voorproefje te zien van zijn nieuwste voorstelling ‘Doorslikken’, die in 2020 in de Nederlands theaters te zien is.

Volgens Raymann is ‘Doorslikken’ een vervolg op zijn eerdere succesvolle show ‘Even Slikken’ uit 2000. In 2020, twintig jaar later, keren ook Tante Es, Achmed, Edsel, Latifa, Reguillo en Mister Lasmibalsingh terug op het podium. Hoe zal het hen al die jaren vergaan zijn?

Bekijk een stukje uit Even Slikken: