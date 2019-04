Familie van door politie neergeschoten man niet te spreken over aanpak

De familie van de man die afgelopen vrijdag door de Surinaamse politie aan de Hijsvlinderweg werd neergeschoten is niet te spreken over de manier waarop de politie heeft gehandeld in deze kwestie. De man die agressief gedrag vertoonde en na waarschuwingsschoten niet kalmeerde, werd door een politiekogel in de buikstreek geraakt. Hij ligt nu voor behandeling in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en de familie is boos, meldt de Suriname Herald.

Volgens een broer van de man die psychiatrische patiënt onder behandeling is, werd hij lastig gevallen door de buren. De kinderen gooiden stokjes op de woning van die man en hij kon het op een gegeven moment niet meer verdragen, aldus de broer. “We gaan verder met deze zaak en zullen het niet hierbij laten, omdat er vele manieren zijn om iemand tot bedaren te brengen in plaats van te schieten. We gaan een klacht indienen tegen de politie” zegt hij tegen de Suriname Herald.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden zegt tegenover Suriname Herald dat de man een tijd terug een leegstaande woning heeft geoccupeerd. Sindsdien heeft de buurt last van hem. Op die bewuste dag gooide hij eerst een fles naar de agenten toe waarna hij op hun afging met een houwer in de hand. Toen waarschuwingschoten hem niet tot stoppen brachten moest een der agenten gericht schieten op de man, aldus Naarden.