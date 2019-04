‘Dancehall-ster King Koyeba nog steeds geliefd in Suriname’

De in België woonachtige Surinaamse Dancehall-ster King Koyeba, is nog steeds hot in zijn geboorteland. King Koyeba, ook bekend als Paramaribo Baas (PB), gaf op 20 april na vier maanden weer een optreden in Suriname en wel op zijn geboortedorp Klaaskreek in het disctrict Brokopondo.

King Koyeba werkt aan een CD die zeven tracks zal bevatten. Zijn streven is om deze in mei te lanceren. De Surinaamse Dancehall-ster woont al een paar jaar in België. Hij focust zich daar niet alleen op muziek, maar ook op zijn baan in een bar/discotheek. Het leven in België is volgens de artiest anders dan in Suriname.

Afgelopen weekend ontmoette hij de heren van Ghetto Crew in Suriname waarmee hij meteen hun populaire Beleki Beketje Challenge deed (foto). Zie ook de film hieronder: