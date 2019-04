Auto belandt in de goot langs de Sumatraweg in Suriname

Een politieagent op de motor neemt de situatie ter plekke op nadat een auto deze natte morgen in een goot belandde langs de Sumatraweg in Suriname. Volgens de eerste berichten zou de bestuurder met vrije hoge snelheid hebben gereden. Bij het beschrijven van de bocht ging het mis en verloor de bestuurder de controle over het stuur.

De auto kwam in de goot langs de weg terecht en moest eruit getakeld worden. De schade aan het voertuig was aanzienlijk maar gelukkig raakte niemand gewond. De bestuurder zou mogelijk niet in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs en zal daarvoor een boete krijgen van het Korps Politie Suriname.

Nog een foto van de situatie ter plekke: