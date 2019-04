Medewerkers Biza Suriname geïnformeerd over HRM-capaciteitsversterkingsprogramma

Een selectie medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname is in het kader van de opgestarte Human Resource Management (HRM) geïnformeerd over het officiële trainingsprogramma, het capaciteitsversterkingsprogramma. Deze informatie-sessie heeft vorige week plaatsgevonden in de multifunctionele zaal van Biza.

Dennis de Keyzer, aangetrokken consultant, zegt dat het HRM-directoraat formeel is goedgekeurd en dat het HRM-strategisch plan reeds af is. “Het onderdeel van het HRM-plan houdt in dat medewerkers van het HRM-directoraat alle nodige skills, kennis en potenties worden bijgebracht, zodat het HRM-systeem eerst bij Biza doorgevoerd kan worden en het daarna laten uitwaaien naar de andere ministeries”. Verder stelt de consultant dat de overschakeling van Personeels Zaken (PZ) naar HRM zeer belangrijk is, omdat de transformatie zich op het doorvoeren van de Human Resource Management toespits.

Voor het HRM-directoraat heeft er een selectie van medewerkers plaatsgevonden, gesanctioneerd door de minister van Biza. Het gaat namelijk om ongeveer 25 personen die ook wel de change agentsvan het directoraat worden genoemd. Deze agents zullen het capaciteitsversterkingsprogramma, die uit acht modulen bestaat moeten doorlopen, zodat zij toegerust genoeg zijn om het HRM-systeem te helpen opzetten.

Het capaciteitsversterkingsprogramma loopt door tot december 2019. De participanten zullen twee keer per week de training volgen. De training bestaat uit specifieke HRM-competenties. “En ondertussen gaan we harder werken om het HRM-systeem in placete brengen. We hebben in de werkgroep uitgerekend dat we tegen september 2020 zouden kunnen uitwaaien naar de rest van de ministeries”, aldus de Keyzer.