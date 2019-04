Man die dreigde met houwer neergeschoten door politie Suriname

Een man is afgelopen vrijdag door een agent van het Korps Politie Suriname neergeschoten in de Hijsvlinderweg. Hij is in de buikstreek geraakt en voor medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Op die bewuste vrijdagmorgen kreeg de politie van bureau De Nieuwe Grond de melding dat een man, gewapend met een houwer, tekeer ging in de Hijsvlinderstraat en dat hij een gevaar vormde voor anderen.

Twee politieambtenaren gingen ter plaatse voor onderzoek. Op de locatie troffen de ambtenaren een man aan die behoorlijk tekeer ging. Ook tegen de politieambtenaren. De agenten probeerden de man tot rust te brengen wat niet lukte. In eerste instantie gooide hij een fles naar die agenten toe waarna hij op hun afging met een houwer in de hand. Toen waarschuwingschoten hem niet tot stoppen brachten schoot een der agenten gericht op de man.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de man, wiens personalia nog niet bekend is, tegen eind vorig jaar waarschijnlijk door familie leden in die buurt is achter gelaten. Hij moet toen een huis hebben geoccupeerd en dat vanaf die periode de buurt last van hem begon te krijgen.

Op vrijdagmorgen 19 april begon hij plotseling weer tekeer te gaan. Op een bepaald moment begon hij de woning van een buurtbewoner te vernielen door “ shutters” van het huis kapot te slaan. Die mevrouw moest uit haar huis vluchtten waarna zij de politie opbelde voor hulp.

Nadere berichten volgen.