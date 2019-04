VIDEO: Vice-president van Suriname op bezoek in Ghana

De vice-president van Suriname, Michael Ashwin Adhin is vrijdag aangekomen in Ghana. Adhin zal president Bouterse, op uitnodiging van Zijne Majesteit Otumfuo Osei Tutu II, koning van de Asantehene, van 19 t/m 23 april 2019 vertegenwoordigen in de Republiek Ghana.

De vicepresident en delegatie zullen tijdens dit bezoek o.a. participeren in de activiteiten rond de 20ste viering van de troonbestijging van de koning. Ook zal de vicepresident gedurende dit bezoek de inauguratie plechtigheid van de diplomatieke vertegenwoordiging van de Republiek Suriname, in de Ghanese hoofdstad Accra, verrichten.

Met deze vestiging zal Suriname haar diplomatieke aanwezigheid op het Westelijk deel van het Afrikaanse continent hebben bestendigd. Bekijk een videoverslag van de aankomst van de vp: