Pertjaja Luhur start verkiezingscampagne; Somohardjo in rijstdistrict Suriname

De politieke partij Pertjaja Luhur (PL) is zaterdagavond haar verkiezingscampagne gestart in het rijstdistrict Nickerie. Onder andere partijleider Paul Somohardjo was een van de sprekers op die avond. Eerder liet Somohardjo al doorschemeren dat Nickerie een zeer belangrijk district is voor PL. De PL-voorman is er zeker van dat zijn partij ten minste één zetel binnenhaalt.

PL heeft voor Nickerie al tien personen gescout, die bereid zijn gekandideerd te worden zei Somohardjo afgelopen week tegen Starnieuws. Vijf komen op de kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee (DNA) en de overige vijf zijn ‘reservespelers’. In de groep van tien zit ook PL-parlementariër William Waidoe, bevestigde de PL-voorzitter.

Somo was al eerder deze week naar Nickerie vertrokken. Dit om de voorbereidingen te treffen voor de eerstesteenlegging van een sport- en cultureel centrum en uitbreiding van een bejaardentehuis.

