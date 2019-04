Ambulance belandt op zijkant bij ongeluk in Suriname.

Bij een aanrijding in de binnenstad van Paramaribo is een ambulance van de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo op zijn zijkant belandt. Dit gebeurde na een aanrijding met een personenauto op de kruising Keizerstraat en de Fred Derbystraat.

Volgens de eerste informatie zou de ambulance met loeiende sirene een slachtoffer vervoeren toen hij geraakt werd. In totaal vielen er vier gewonden, twee in de ambulance en twee in de personenauto.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Zo zag de betrokken personenauto er na het ongeluk uit: