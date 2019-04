Dekosur wil zesdelige encyclopedie van 1.000 pagina's per deel over geschiedenis Suriname uitbrengen

Gisteren vond de launch plaats van het Instituut voor Dekolonisatie van Suriname: Dekosur. Een van haar initiatieven, ten behoeve van de dekolonisatie van de moderne geschiedschrijving over Suriname (1940-heden), is het uitgeven van een encyclopedie serie over de moderne geschiedenis van Suriname.

Dat werd gisteren bekend gemaakt. Dekosur zal zich de komende drie jaren bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de moderne geschiedenis van Suriname. Het resultaat moet een zesdelige encyclopedie zijn van 1.000 pagina’s per deel. De resultaten kunnen gebruikt worden door maatschappelijke organisaties, studenten, onderzoekers en beleidmakers.

Het Instituut zal ook zorgen voor awareness door het gehele land door middel van het organiseren van informatiebijeenkomsten en debatten, deelname aan internationale conferenties en het organiseren van een internationale conferentie over dekolonisatie in Suriname.

Initiatiefnemer Sandew Hira gaf bij deze gelegenheid aan dat de geschiedenis vaak meerdere versies kent van wat er gebeurd is. In de literatuur overheerst echter de eurocentrische visie die gepresenteerd wordt als de enige mogelijk visie, zegt hij.

Hij gaf het voorbeeld van de gebeurtenissen van rond de 8 Decembermoorden. Hierover bestaan volgens hem twee visies – één die het concept van moord gebruikt en een ander die het concept van politiek geweld gebruikt. Beide visies moeten een plek krijgen in de geschiedschrijving van Suriname. Die pluriforme benadering is kenmerkend voor de dekoloniale methode van geschiedschrijving, aldus Hira.