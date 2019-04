Brunswijk: ‘Gesprek over samenwerking ABOP en BEP levert niets op’

Afgelopen week werd bekend dat het hoofdbestuur van de Surinaamse politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) had uitgenodigd voor een gesprek over een eventueel samengaan naar de verkiezing in Suriname. Dit gesprek vond gisteravond in hotel Courtyard by Marriott te Paramaribo plaats. Volgens ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk (foto) heeft het gesprek echter niets opgeleverd.

Brunswijk had voor het gesprek aangegeven dat hij het positief vindt dat de ‘moederpartij’ BEP zijn partij ABOP heeft uitgenodigd voor een gesprek. De BEP, voorheen Bosnegers Eenheid Partij, is in Suriname opgericht in 1973 en bestaat al veel langer dan de ABOP die in 1991 het licht zag. “Ik ben wel verrast, maar wij zijn er ready voor. Ik wilde al met BEP praten over een samenwerking,” zei de politicus voor het gesprek tegen Starnieuws. Na de bijeenkomst gaf hij echter aan dat het gesprek op niets is uitgelopen.

Volgens Brunswijk wil de BEP dat iedereen moet terugkeren naar de moederpartij. Dat terwijl het ‘kind’ (ABOP/red.) veel groter is geworden dan de moeder. Hij stelt dat BEP niet realistisch is en ook niet in staat is ABOP te accommoderen. De ABOP-voorzitter zegt tegen Starnieuws dat de moeder niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen en dat er geen vervolggesprek meer komt, tenzij BEP de realiteit inziet.