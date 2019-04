VIDEO: vier mannen plegen gewapende overval op winkel in Suriname

Bij een gewapende overval afgelopen vrijdagmiddag aan de Mahonylaan, vlak tegenover grote Combéweg, is een onbekend bedrag buit gemaakt en meegenomen. Bij de roofoverval hielden de mannen het personeel onder schot met vuistvuurwapens. Beveiligingscamera’s voor en in de zaak legden de overvallers vast.

Op de beelden is te zien hoe de mannen, 3 met petjes en 1 met een hoed, arriveren in een grijze auto en uitstappen. Vervolgens is te zien hoe de vier geld uit de kassa halen. In onderstaand filmpje is ook te zien dat tenminste twee rovers een vuistvuurwapen in hun hand hadden.

Na hun daad vluchtten de daders weg met hun voertuig en zijn volgens de Surinaamse politie nog steeds voortvluchtig. De politie van centrum heeft de zaak in onderzoek. Bekijk de beelden van de verdachten hieronder: