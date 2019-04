Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in Suriname wordt per 1 juni vervangen. Dat meldt de Surinaamse site Starnieuws vandaag. Volgens de nieuwssite wordt hij vervangen door Sergio Akiemboto, algemeen directeur van staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco.

Akiemboto is onlangs ook gekozen in het bestuur van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij is ondervoorzitter.