Roué Verveer onder invloed van Borgoe in TV programma ‘Drunk History’

Tot nu toe was er geen Nederlandse versie van het programma ‘Drunk History’ van Comedy Central. Maar dat gaat veranderen en in één van de afleveringen is de bekende comedian Roué Verveer te zien. Roué had zelf zijn fles drank meegenomen, en vertelt onder invloed van Borgoe Extra uit Suriname het verhaal over de ontvoering van Freddie Heineken.

In het nieuwe programma ‘Drunk History’ vertellen dronken BN’ers een verhaal uit de Nederlandse geschiedenis, dat acteurs aan de hand daarvan naspelen. Roué staat natuurlijk bekend om zijn gezonde levensstijl en hij drinkt zelden, maar hij besloot om toch mee te doen omdat hij uit zijn comfortzone wilde stappen. Hij is na de opname veilig thuis afgezet 🙂

De in Suriname geboren comedian is momenteel bezig met zijn theatertour die in mei afloopt. Op 2 en 3 mei staat hij in de grootste zaal van het Luxor in Rotterdam. Beide shows worden opgenomen voor tv-uitzending. Eind juni geeft hij nog met zijn broeders Jandino, Howard Komproe en Murth Mossel de Caribbean Combo shows.

Op zondag 9 juni (1ste Pinksterdag) is hij ook nog met zijn comedy friends te zien op het exclusieve Comedy & Dance event met eerst een comedyshow en daarna dansen met de live band 2-Remember en DJ Gilly Gonzales uit Suriname!