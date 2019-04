Bromfietser en bijrijder gewond bij aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname

Afgelopen vrijdag was het weer raak in Suriname. In de middag vond deze aanrijding plaats tussen een terreinwagen en een bromfiets. Daarbij raakten de bromfiets bestuurder en zijn bijrijder gewond en werden per ambulance naar de Surinaamse Spoed Eisende Hulp in Paramaribo vervoerd voor behandeling

Het ongeval gebeurde aan de Indira Ghandiweg ter hoogte van de Hannaslustweg. Hoe het met de slachtoffers aan toe is, is nog niet bekend. Het voertuig werd in beslag genomen door de politie ter herkeuring.

Het Korps Politie Suriname heeft de zaak nog in onderzoek en nog geen officieel bericht naar buiten gebracht, dus later meer.