Surinaamse zangeres Cheryll Rijger trouwt met komiek Ruben Welles

De Surinaamse zangeres en Miss Plus Caribbean 2013 Cheryll Rijger is onlangs getrouwd met komiek en acteur Ruben Welles. De huwelijksvoltrekking vond vorige week in Suriname plaats op het Centraal Bureau voor Burgerzaken Flora plaats. De inzegening en receptie waren bij Golfclub Paramaribo.

Welles vroeg Cheryll vorig jaar september ten huwelijk. Het koppel is al in de verwachting van hun eerste kindje samen. Cheryll heeft al twee kinderen uit eerdere relaties.



Cheryll (34) is de oudste dochter van de bekende Surinaamse Country en Western zanger Lex Rijger. Ze is communication en marketing manager van Rudisa International NV.