Broer van overleden gedetineerde deelt foto’s van lijk die mishandeling aantonen

De broer van de in Suriname overleden gedetineerde Giovanni Dion Griffith, heeft op zijn Facebook pagina foto’s geplaatst die hij in het mortuarium maakte van het stoffelijk overschot van Giovanni. Op de foto’s zou te zien zijn dat Griffith (foto) zwaar is mishandeld. Dit zou gebeurd zijn door penitentiaire ambtenaren. Giovanni Griffith werd zaterdag begraven en inmiddels zitten er 18 cipiers vast.

Giovanni is zaterdagmiddag begraven te Mathilda’s Rust in Nickerie. Familie, vrienden en kennissen spraken bij die gelegenheid vol afschuw over de vele littekens op zijn lichaam. Ze willen dat gerechtigheid moet plaatsvinden schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. De 18e cipier werd op de dag van de begrafenis aangehouden. Eerder deze week werd ook bekend dat de directeur van de gevangenis Harzard was aangehouden.

“Laat de wereld zien wat er allemaal gebeurd in straf inrichting Hazard Nickerie. Jaren doen ze dit met als uitkomst dat mijn broertje moest leiden om mensen ogen open te maken. Achter gesloten muren doen ze dit met mensen. Er zijn meer foto’s maar zijn wreed om te zetten” schreef broer Michael bij de foto’s op Facebook.

De foto’s zijn hier te zien (let op schokkend!) – Eerder sprak Actionnieuws Suriname ook met de familie: