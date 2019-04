Beekhuizenbrug in Suriname officieel opengesteld

Een bijzonder moment, niet alleen voor de bewoners van Beekhuizen en Livorno, maar voor de totale Surinaamse gemeenschap. Op zaterdag 13 april 2019 vond de officiële openstelling van de Beekhuizenbrug plaats. Deze brug, die onderdeel is van het Dalian 4 project, is de zesde brug over het Saramaccakanaal. De werkzaamheden hebben ongeveer 16 maanden geduurd.

President Desiré Bouterse gaf tijdens zijn toespraak aan heel erg perplex te zijn bij zijn aankomst. Het staatshoofd, dat de aanwezigen terugbracht naar zijn jongere jaren in de buurt, merkte op dat de ontwikkelingen duidelijk zichtbaar zijn. Vanaf de periode van de revolutie is men bezig geweest bruggen te slaan. “Ik zou het erg fijn vinden als wij niet alleen bruggen zouden slaan over rivieren en kanalen, maar ook naar elkaar als Surinamers”, onderstreepte president Bouterse. Het staatshoofd feliciteerde de totale Surinaamse gemeenschap en drukte hen op het hart om de ingeslagen weg voort te zetten.

Voor de minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, was het een waar genoegen om aanwezig te zijn bij de officiële openstelling van de Beekhuizen brug. De bewindsman gaf te kennen dat het Dalian 4 project gezien moet worden als een verdere ontwikkeling van de fysieke infrastructuur, ter bevordering van de welvaart en het welzijn. “De regering heeft een duurzaam ontwikkelingsplan opgesteld met als doel om duurzame weginfrastructuur te realiseren die de basis zal vormen voor verdere nationale ontwikkeling”, sprak minister Pengel.

De brug is gebouwd om teweeg te brengen dat de verkeersintensiteit op de Martin Luther Kingweg zal afnemen. Ook zou de verkeersdoorstroming vlotter moeten verlopen. Aan het einde van de ceremonie mochten de minister van OWT&C en de general manager van CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd de schakelaar indrukken om de verkeerslichten in werking te laten treden. Hierna mochten president Bouterse en de ambassadeur van de Volksrepubliek China, Liu Quan, het lint doorknippen om de brug officieel te openen.