Special Olympics sporters ook in Nationale Assemblee Suriname gehuldigd

Sporters die hebben deelgenomen aan de Special Olympics World Summer Games in Abu Dhabi, Dubai, zijn door de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) gehuldigd voor hun bijzondere prestaties. De jonge Surinamers hebben zich op een markante wijze ingezet en een aantal medailles in de wacht gesleept. Tijdens de huldiging in DNA-vergaderzaal op vrijdag 12 april 2019, is de jonge sporttalenten een spaarrekening met een bedrag van SRD 1000,- bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) toegezegd. Dit deelde de DNA-voorzitter mee, namens de SPSB-directeur.

De voorzitter van De Nationale Assemblee, Jenny Geerlings-Simons, voerde tijdens haar toespraak aan dat het parlement een beslissing heeft genomen, dat wanneer jonge Surinamers iets bijzonders doen op het gebied van sport, de DNA als volksvertegenwoordiging aandacht zal schenken aan de prestaties van deze jonge Surinamers. “In deze gaat het om een bijzondere groep van sporters, gezien het feit dat een groot deel van deze sporters een bepaalde vorm van extra beperking hebben, die zij hebben overwonnen door een geweldige prestatie te leveren voor Suriname”, aldus de DNA-voorzitter.

De parlementsvoorzitter zei verder dat deze jonge mensen een voorbeeld zijn voor hun omgeving, omdat zij volhouden en doorzetten en uiteindelijk een medaille behalen. “Er is veel training nodig om wat te kunnen bereiken. Voor de meeste van hen is het niet de eerste keer dat zij prestaties leveren. We blijven ze volgen en willen ze graag aanmoedigen om veder te gaan. Het is niet altijd makkelijk in het land en ook niet in de wereld, maar desondanks blijven ze zich inzetten”, gaf de voorzitter van de Nationale Assemblee als boodschap mee.

Voorzitter Jenny Geerlings-Simons gaf tenslotte aan dat zij heeft gesproken met de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), over een andere vorm van aanmoediging. De SPSB-directeur heeft op zijn beurt de toezegging gedaan, dat de sporters die geen rekening hebben, een spaarrekening bij de SPSB als cadeau krijgen met daarop een bedrag van SRD 1000,-. Dit zal tijdens een andere gelegenheid bij de bank zal plaatsvinden. Ook hebben de sporters, van Topsport een waardebon ontvangen ter waarde van SRD 1000,-. “Deze jonge mensen doen het ook op andere gebieden goed, want de discipline die zij moeten opbrengen om te sporten is vaak terug te zien in hun studie of andere activiteiten, zoals hun werk”, zei de voorzitter van De Nationale Assemblee.