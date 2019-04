Opnieuw prominente NDP’er in Suriname overgestapt naar de VHP

In Suriname is er weer een prominente NDP’er overgestapt naar de VHP. Dit keer gaat het om de afdelingsvoorzitter van NDP-Commewijne, Kewalpersad Brispat. Hij verlaat na ruim dertig jaar de NDP. “De huidige president zegt alleen maar ‘zand erover’ en mijn ex-partijgenoten roven maar door, terwijl het volk steeds armer wordt” zei hij tegen de Surinaamse nieuwssite.

Volgens Brispat gaat de paarse partij van Bouterse niet meer voor het algemeen belang. Hij ziet mensen in zijn omgeving verpauperen, nadat zij zich keihard hebben ingezet voor de partij. Ook ziet hij geen heil meer in de leiding van de NDP, omdat zelfs de president zich niet meer aan zijn woord houdt.

Brispat zegt tegen Starnieuws dat hij in Chan Santokhi de man ziet die in staat is om zonder aanzien des persoons orde op zaken te stellen door de diepgewortelde corruptie in het land te minimaliseren. Vandaar zijn overstap naar de VHP.