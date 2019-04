Visser in de diepte van de Suriname rivier verdwenen

De 38-jarige visser Steven Lynch alias ‘Blaka’ (38) is op donderdagmiddag 11 april in de Suriname rivier verdronken en wel ter hoogte van Braamspunt. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De politie van Nieuw Amsterdam kreeg omstreeks vijf voor vijf in de middag de melding, dat een visser in de rivier was gevallen en niet meer naar boven water was gekomen. De wetsdienaren speelden in op de melding en deden de locatie aan, alwaar de 37-jarige bootsman Danny M. en twee andere vissers werden aangetroffen.

Danny verklaarde aan de politie dat hij met Steven en twee collega vissers op de rivier voer. Dat Steven daarbij op de rand van de boot zat. Voorts dat op een gegeven moment de rivier onstuimig werd met als gevolg hoge golven. Danny, die nog steeds op de rand van de boot moet hebben gezeten, viel toen in de rivier. Vervolgens verklaarde Danny dat hij de boot keerde om Steven te hulp te schieten maar dat die al in de diepte was verdwenen.

De familie van het slachtoffer werd in kennis gesteld van het ongeval. Een gezamenlijke zoekactie van de politie en de vissers leverde tot in de late avond niet het gewenste resultaat op. De zoekactie gaat vandaag vrijdag 12 april door.