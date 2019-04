Onderzoek in Suriname: gevreesde ziekte lepra keert terug

De gevreesde ziekte lepra, die kan leiden tot afsterven van lichaamsdelen, keert terug in de westerse wereld. Dat heeft de Rotterdamse onderzoeker Henk Menke ontdekt in Suriname. Na onderzoek in Suriname kwam Menke erachter dat de ziekte inmiddels voortleeft bij gordeldieren.

In Engeland ontdekken andere wetenschappers dat de ziekte leeft in eekhoorns. Er wordt daarom serieus rekening mee gehouden dat de ziekte terugkeert. De besmettelijke ziekte kan namelijk overslaan naar mensen.

Net zoals bij de gekkenkoeienziekte en vogelgriep is het niet de vraag of, maar hoe en wanneer het terug komt richting de mens, aldus Menke tegen RTV Rijnmond.