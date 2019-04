Jongen (15) voor hert aangezien en per ongeluk doodgeschoten in Suriname

Een 15-jarige jongen is afgelopen weekend na een schietincident in het dorp Pada Levantie overleden. Hij werd door een 45-jarige man in het donker aangezien voor een hert, waarna die schoten op hem zou hebben gelost. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het politioneel onderzoek heeft uitgewezen, dat de schutter A.M. niet met opzet op de jongen, Rayn Geddeman, geschoten heeft. De man zou ongeveer twee weken terug tot twee keren toe een hert hebben gezien op een bepaalde plek. Hij besloot toen om op zondagavond 7 april gewapend met zijn jachtgeweer naar de rivier te lopen met de bedoeling dat als hij het hert weer zou tegen komen hij erop zou jagen.

Op een bepaald moment hoorde hij een geritsel in het bos en wel nabij de plek waar hij het hert eerder had gezien. Hij zag ook iets bewegen. A.M. loste toen schoten af in de richting waar hij het geritsel gehoord en de beweging gezien had omdat hij dacht dat het dier daar stond. Hij ging vervolgens het bos is om het wild te halen en kwam toen tot de ontdekking, dat hij niet op een hert maar op Rayn geschoten had en dat die geen teken van leven meer vertoonde. De jongen was het bos ingegaan om een bepaald soort vrucht te plukken

A.M. stelde een Bestuur opzichter en dorpsbewoners van het schietincident in kennis waarna de politie werd ingeschakeld. De politie van het ressort Atjoni deed na de melding van een schietincident met dodelijk afloop het dorp aan. Mede vanwege de verre afstand arriveerde de politie pas op maandag 8 april in het dorp. Bij aankomst op de locatie werd het levenloos lichaam van Rayn, Geddeman aangetroffen.

Het ontzielde lichaam van Rayn is na afstemming met het Openbaar Ministerie afgestaan aan zijn nabestaanden. A.M. is na verhoor heengezonden.