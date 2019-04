VIDEO: opening vernieuwd beddenhuis Academisch Ziekenhuis in Suriname

Het bekende Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is sinds vorig jaar bezig met het project ‘Renovatie Beddenhuis AZP’. In november 2018 werd de 5e etage zuid opgeleverd en vorige maand was het de beurt aan de de 4e etage. Hiervan is onderstaand videoverslag gemaakt.

De renovatie is begonnen op 17 april 2018, toen de ondertekening met de contractor Zhen Jiang voor de rehabilitatie van het beddenhuis heeft plaatsgevonden. Intussen is de 5e etage opgeleverd en in gebruik genomen. Nu zijn de werkzaamheden op de 4e etage zuid voltooid en de 3e etage zuid in volle gang.

Kijk ook naar het videoverslag om een beeld te krijgen van de openstelling van de 4e etage zuid beddenhuis AZP: