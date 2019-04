Auto over de kop na hard rijden op Ringweg in Suriname

Op de Ringweg-Noord in Suriname gebeurde woensdagochtend een eenzijdig ongeval. Ter hoogte van Hes-D zou deze auto met hoge snelheid hebben gereden. Door nog onbekende oorzaak ging het voertuig daarbij over de kop en belandde op zijn dak op de berm.

Het had niet veel gescheeld of het voertuig was in het water terecht gekomen. Wonder boven wonder raakte de bestuurder niet gewond en bleef ongedeerd. Het eenzijdige ongeluk zorgde voor een kleine file met name veroorzaakt door kijkers.

Het is nog niet precies bekend hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. De Surinaamse politie heeft de zaak onderzocht maar heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht, dus later meer.