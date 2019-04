VIDEO: Howard Komproe gaat op zoek naar de ‘Surinaamse Bananen ketchup’

Afgelopen week was er veel te doen op social media over dit plaatje van Surinaamse Bananenketchup in Nederland. Het product zou ‘naar authentiek Surinaams recept’ vervaardigd zijn en dat riep veel verbaasde reacties op. Want authentieke Surinaamse Bananenketchup uit Suriname was voor de gemiddelde Surinamer vreemd. Comedian Howard Komproe die vaker proeverijen online zet, werd ook getipt en ging op zoek naar het product. Daarover zei hij:

“Jullie wezen mij dit weekend op iets nieuws: Surinaamse Bananenketchup. Ik ging naar de supermarkt, maar kon het niet vinden. Ik belde maandagochtend om 09:00u meteen met de uitvinders… Verstegen Spices & Sauces! Ze zeiden: “Howard, kom proeven bij ons op kantoor!””

En zo ging Howard maandag naar de Nederlandse makers van deze Surinaamse Bananenketchup. Hoe het smaakt, wat er Surinaams aan is, en nog veel meer zie je in onderstaande nieuwe aflevering van KomProeven: