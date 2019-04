SZF opent verstrekpunt in Boven-Suriname

In het district Sipaliwini, bestuursressort Boven-Suriname, heeft de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) onlangs een verstrekpunt in gebruik genomen. De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, was namens de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, bij deze gelegenheid. Zij verrichte de nodige handelingen voor de ingebruikname van het verstrekpunt, op vrijdag 5 april.

Martha Kappel van het SZF zegt dat met de ingebruikname van dit kantoor een belofte van de minister van Volksgezondheid in vervulling is gegaan. SZF heeft eerder verstrekpunten in gebruik genomen, in onder andere: Langatabiki, Drie Tabiki, Stoelmanseiland en Kwamalasemutu. Kappel gaf aan dat het niet de bedoeling is dat mensen hierdoor vaak ziek worden. Een SZF-kaart is preventief en de gemeenschap moet zoveel mogelijk proberen om een gezonde levensstijl op na te houden.

Districtscommissaris (dc) van het bestuursressort Boven- Suriname, Humphry Jeroe, zegt dat dit gebied een slogan heeft namelijk “Op naar grotere hoogten”. Hij zegt dat de opening van dit kantoor een van de manieren is om grotere hoogten te bereiken. Dit was een wens, zorgpunt van de gemeenschap om in het gebied een dokterskaart in orde te kunnen maken. Hij zegt dat mensen dagen wegblijven om in Paramaribo hun SZF-kaarten in orde te maken. Hij spreekt de hoop uit dat alle dorpen een SZF-kantoor krijgen, want er zijn gebieden die heel ver van dit verstrekpunt liggen. Hij is dankbaar voor deze mogelijkheid in het district en hoopt dat de ontwikkeling verder gaat.

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken, zegt dat gezondheidszorg een van de prioriteiten is van deze Regering. De President wil invulling geven aan de decentralisatie. “Alles wat in de stad is moet ook naar de dorpen gebracht worden”, benadrukte de minister. Minister Gopal heeft de gemeenschap aldaar gevraagd om goed gebruik te maken van de gelegenheid. Verder heeft zij meegegeven dat sporten en gezonde voeding belangrijk zijn voor een goede gezondheid. De eerste personen die een kaart hebben ontvangen zijn onder andere Pavion Ameral, Lienga Ricardo en Maasie Aseca.