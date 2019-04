Overheid Suriname waarschuwt voor nep BOG Facebook account

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het ministerie van Volksgezondheid hebben de bevolking gewaarschuwd voor een recent aangemaakt Facebook account met de naam van het BOG. De pagina bevat onjuiste en misleidende informatie. “Het vertrouwen van de gemeenschap in onze organisatie wordt door deze handeling geschaad” aldus de overheid vandaag in een persbericht uitgebracht door het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het NII schrijft: ”…Het BOG is een professionele instantie onder het ministerie van volksgezondheid die waakt over de openbare gezondheidszorg. Als deskundige organisatie verschaft het BOG ten alle tijde betrouwbare informatie over ondermeer; gezondheidsrisico’s en preventieve maatregelen die de gemeenschap en individuen kunnen treffen ter bescherming van hun eigen gezondheid en dat van de gemeenschap.

Het is daarom niet acceptabel dat valse Facebook accounts en pagina’s door derden worden beheerd. Dit handelen kan vergaande gevolgen hebben die niet te overzien zijn. De staatsveiligheid kan in gevaar worden gebracht als er via valse pagina’s misleidende informatie wordt verstrekt. De leiding van het BOG en het ministerie van Volksgezondheid waarschuwen de gemeenschap om zich niet schuldig te maken aan het verspreiden van onjuiste informatie over de volksgezondheid”.

De overheid geeft verder aan dat het beheren van valse Facebook pagina’s valt onder misleiding en bedrog en zelfs strafbaar is. Dit account zal verder worden onderzocht en eventuele juridische stappen zullen worden ondernomen meldt het NII.

Het heeft na de melding niet lang geduurd of het desbetreffende Facebook account was weer off-line. Waarschijnlijk na bezwaar vanuit de Surinaamse overheid.