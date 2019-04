Ministerie RO omarmt projecten ‘Vrienden van Saramacca’

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is ingenomen met een van ‘Vrienden van Saramacca’. De groep bestaat uit vroegere bewoners en scholieren uit het district, die nu wonen en werken in Nederland. Ze uiten nu hun liefde voor Saramacca door geld in te zamelen voor projecten ten bate van scholieren in het district. Met dat in gedachte hebben de ‘Vrienden van Saramacca’ ondertussen een project in Suriname geïnitieerd om de slechte sanitaire situatie op scholen in het district te verbeteren.

De voorzitter van de ‘Vrienden van Saramacca’, Anand Isrie, zegt dat er eerst een proefproject wordt uitgevoerd op de Openbare School Jarikaba. Op die school zijn er in totaal twintig toiletten en pisbakken vervangen. De toiletruimte is opgeknapt, voorzien van nieuwe deuren en overnieuw geverfd. Isrie zegt dat niet alleen de toiletruimte van de leerlingen een opknapbeurt heeft gehad, maar die van de leerkrachten.

Hij zegt verder: “Het is niet onze taak, maar een taak van de overheid. Maar de overheid kan niet alles zelf doen. Daarom dragen we een steentje bij. Het is ook ons district, we kunnen de kinderen niet in de steek laten”. Isrie verwacht dat er na een positieve evaluatie in Nederland, de groep dit project zal uitbouwen naar de andere scholen in het district.

Isrie heeft afgelopen week bij een bezoek aan minister Edgar Dikan (RO) dank uitgebracht voor de wijze waarop het ministerie het proefproject ondersteund. Ook het Commissariaat van Saramacca draagt de plannen van de initiatiefnemers een warm hart toe. Het ministerie heeft door tussenkomst van het commissariaat medewerkers ter beschikking gesteld die een handje helpen bij de uitvoering. Dikan heeft Isrie en zijn team gecomplimenteerd voor wat ze terugdoen voor hun district en land. “We zouden een eind verder zijn als er in elk district zo iemand zou opstaan,” aldus de minister. Hij stelt Isrie als een voorbeeld.

Isrie hoopt dat er in elke resort van Saramacca iemand de leiding neemt om soortgelijke projecten uit te voeren voor de kinderen. De oplevering van het proefproject zal volgens planning plaatsvinden op dinsdag 16 april opgeleverd.