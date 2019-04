Jörgen Raymann sluit theatertour ‘Schudden aan die boom’ af met live opname

Op vrijdag 12 april sluit Jörgen Raymann zijn theatertour ‘Schudden aan die boom’ af in Vlaardingen. Het wordt een speciale voorstelling want op die avond vindt ook de live opname plaats. En speciaal voor de lezers van Waterkant stelt Jörgen vrijkaarten beschikbaar. Wil jij twee gratis vrijkaarten, stuur dan een WhatsApp bericht vóór vrijdag 12.00u naar 06-37021928 en vertel ons waarom jij die kaarten zou moeten krijgen. De leukste inzendingen worden gekozen!

Over ‘Schudden aan die boom’: Raymann heeft vele voorouders en schudt aan zijn familieboom om te zien of hij voldoet aan de vooroordelen en eigenschappen die zijn voorouders worden toegedicht. Zouden zij trots op hem zijn of hem juist verafschuwen? Met hilarische observaties probeert Raymann de puzzel van zijn verleden te leggen. Is hij een vreemde eend of past hij juist perfect in deze maatschappij?

Heb jij deze voorstelling nog niet gezien, dan is dit je laatste kans!

Vrijdag 12 april 2019

Stadsgehoorzaal te Vlaardingen

Aanvang 20.15u