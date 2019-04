Bollywood Fashion Wedding Beurs in Rijswijk

Deze maand vindt de Bollywood Fashion Wedding Beurs plaats in Rijswijk. Meer dan 40 standhouders en designers uit Nederland en India staan van 19 – 22 april met Lehenga’s, Churidars en Bruidskleding in De BroodFabriek in Rijswijk.

Op de beurs die geheel gratis toegankelijk is vind je ook MUA’s en Henna artiesten. Bezoekers kunnen daarnaast ook genieten van heerlijk eten en live muziek. Dat alles op vrijdag 19 april van 16:00u t/m 20:00u en op zaterdag, zondag en maandag van 12:00u t/m 20:00u.

De beurs vindt plaats in de grote zaal van De BroodFabriek Expo & Event Centre aan de Volmerlaan 12 in Rijswijk (Zuid-Holland). Kijk voor meer informatie ook op bollywoodbeurs.nl