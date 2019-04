Automobilist die bromfietser doodreed in Suriname heeft geen geldig rijbewijs

Een 23-jarige automobilist die dinsdag een bromfietser doodreed is niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Bij de aanrijding op de kruising van de Fajalobilaan en de Angalampoelaan kwam de 27-jarige bromfietser Amitkoemar Maikoe, ook wel bekend als Pietje, om het leven.

Volgens Dagblad Suriname heeft de autobestuurder F.C. naar alle waarschijnlijkheid geen voorrang verleend aan de bromfietser met als gevolg de botsing. De bromfietser kwam door de klap te vallen. Hij raakte ernstig gewond en overleed ter plekke aldus de krant.

De autobestuurder verkeerde niet onder invloed en is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.