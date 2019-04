VHP: krachten bundelen in Marowijne om zetel binnen te halen bij verkiezingen Suriname

De voorzitter van het coördinatie team van de Verenigde Hervormde Partij (VHP) in Marowijne is er heilig van overtuigd dat de VHP de zetel van Marowijne zal binnenhalen. De partij organiseerde vorige week in Moengo een bijeenkomst om het campagne team te installeren.

Voorzitter Daniel Prika gaf bij deze gelegenheid aan dat de partij alle krachten in het district gaat bundelen om dit doel te bereiken. Ook aanwezig was Lucille Hardenberg, die coördinator was van de NDP voor Coronie, maar deze partij onlangs de rug heeft toegekeerd en is toegetreden tot de VHP.

Hardenberg gaf aan dat ook in Coronie krachten gebundeld zullen worden om de zetel voor de VHP binnen te halen. Bekijk het video verslag van Apintie TV: