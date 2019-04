Minister van Landbouw in Suriname dient ontslag bij president in

Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zijn ontslag bij de president van Suriname ingediend. Soerdjan was slechts een jaar minister op het departement dat te kampen heeft met veel strubbelingen in de leiding. Dat meldt Starnieuws zojuist.

Volgens de Surinaamse nieuwsite diende hij zijn ontslag gisteren in en zou Soerdjan gisteren niet verschenen zijn op de vergadering van de Raad van Ministers. Het is nog niet duidelijk of president Desi Bouterse het ontslag van de minister heeft aanvaard. Vernomen wordt dat de minister nu bij de president is. 

Soerdjan ging vorig jaar april de uitdaging als minister van LVV aan. Hij heeft daarvoor zijn lidmaatschap bij de VHP moeten opzeggen.