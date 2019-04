Gezondheidsdienst vindt kakkerlakken in pak specerijen, sluit restaurant in hotel casino

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst in Suriname zijn maandag overgegaan tot sluiting van een restaurant in een hotel casino. Bij controle zijn o.a. kakkerlakken in een pak specerijen gevonden. In het filmpje hieronder is dat te zien.

Verder beschikte het keukenpersoneel niet over geldige keuringscertificaten, waren er vervallen specerijen in de keuken en was er sprake van slechte hygiëne in de keuken. Bovendien was er geen bewijs van ongediertebestrijding en stuitte men op aangevreten specerij verpakking.

De activiteiten in de keuken zijn tot nader orde stopgezet. Filmpje: