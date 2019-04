‘Familie doodgestoken man in Suriname niet te spreken over vrijlating dader’

De familie Salarbuks uit Nickerie is niet te spreken over de vrijlating van de vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van hun dierbare broer en zoon. Het is voor hun moeilijk te bevatten dat Anita Sherbeg-Panchu acht dagen na de steekpartij op vrije voeten is, terwijl er camerabeelden zijn die laten zie hoe Anita de fatale messteek heeft toegebracht

Bij die steekpartij op vrijdagavond 29 maart kwam de 44-jarige Mohamed Azadkhan Salarbuks om het leven voor een winkelpand dat gevestigd is aan de Walther Hewittstraat in het district Nickerie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat de 46-jarige verdachte het slachtoffer steekverwondingen had toegebracht aan zijn voorhoofd en linkerborst, waarbij een deel van het scherp voorwerp in zijn lichaam is vast blijven zitten.

Na de daad vluchtte de 47-jarige vrouw en werd later aangehouden. Waarom de vrouw nu is vrijgelaten is niet duidelijk. Het komt hard aan bij de familie die nog nauwelijks heeft kunnen rouwen om hun familielid. Vanavond is het interview met de familie Salarbuks te zien op Ishara Nickerie 22.1.

Hier alvast een stuk uit het interview waar de familie verteld over de camerabeelden: