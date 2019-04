Bromfietser is 23e verkeersdode dit jaar in Suriname

Een politieagent in Suriname staat bij het stoffelijk overschot van een bromfietser, die vandaag om het leven kwam bij een verkeersongeval. Het tragisch ongeval gebeurde vanmiddag op Lelydorp. Volgens de eerste berichten was de bromfietser op slag dood.

Een personenauto, die de bromfietser zou hebben aangereden belandde in de goot langs de weg, zoals op onderstaande foto te zien is. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De politie onderzoekt de zaak, dus later meer info. De bromfietser is de 23e verkeersdode tot nog toe dit jaar in Suriname. Foto’s: