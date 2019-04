Surinamese Students Abroad organiseerde derde SSA Business Dey

Afgelopen week organiseerde Surinamese Students Abroad voor de derde maal de SSA Business Dey voor Surinaamse studenten in Nederland. Surinaamse studenten uit verschillende steden kwamen bijeen om actief deel te nemen aan de case studies die waren opgesteld in samenwerking met Telesur, Fernandes, partnerorganisatie Surinaamse Beta Studenten Delft (SUBEST Delft) en medische professionals.

“Wij hebben er dit jaar bewust voor gekozen Surinaamse bedrijven op te nemen in ons programma”, zegt SSA voorzitter Ferayed Hok. “Dit is een van de belangrijkste evenementen van het jaar en we zijn daarom ook blij dat we actieve ondersteuning hebben gehad van Fernandes en onze sponsor Telesur”.

De keynote speech werd gehouden door ondernemer en Honours docent Glenn Weisz Jr., die met zijn achtergrond als civiel technisch ingenieur meerdere bedrijven heeft opgezet gericht op leiderschapsontwikkeling. Met de start-up CareerCabs wilt Weisz studenten helpen gerichte keuzes te maken wanneer het aankomt op hun carrière. Door meer rekening te houden met de “purpose” die studenten voor zichzelf in het leven zien en die te vergelijken met de purpose die bedrijven nastreven, zouden sterkere en langdurigere werkrelaties kunnen worden gebouwd.

In samenwerking met Telesur hebben SSA en SUBEST een technische case uitgewerkt die de studenten uitdaagde oplossingen te bedenken voor de kwestie van mobiel bereik in het binnenland van Suriname. Telesur CTO Doric Ramlakhan, die de case persoonlijk leidde, zegt dat deelname van het bedrijf belangrijk was om nieuwe ontwikkelingen en inzichten mee te nemen in de projecten. “De studenten hebben heel wat creatieve oplossingen bijgedragen. Enkele concrete die wij per direct kunnen meenemen zijn het gebruik van ander soort batterij bij zonnevelden alsook het gebruiken van Green walls om onze centrales koel te houden in het binnenland”.

In een business case stelde Fernandes Brand Manager Marleen Metselaar de vraag “Hoe vergroot je het marktaandeel van een Surinaams product op de Nederlandse markt?” Fernandes, die met haar softdrinks ook in Nederland zeer populair is, zorgde met deze case ervoor dat de studenten zich van hun creatieve zijde lieten zien door in korte tijd marketingstrategieën te bedenken en te pitchen.

Ook studenten in de medische sector werden aan het denken gezet, in een case gericht op de belangrijkste doodsoorzaak in Suriname; hart- en vaatziekten. Dr. Vincent Artist (psychiater) en Dr. Sylvana Kadir (reumatoloog) hebben beiden werkervaring in zowel Suriname als Nederland en konden hun ervaringen delen over o.a. patiëntenzorg en (acute) behandeling bij hart- en vaatziekten, waarbij de leeromgeving van de studenten in Nederland vergeleken werd met de actuele situatie in Suriname. Ook de preventie en nazorg bij hart- en vaatziekten werd besproken, waarbij de focus werd gelegd op culturele en genetische aspecten.

De studenten hebben zichtbaar genoten en geleerd van de activiteiten tijdens de Business Dey 2019. De avond werd afgesloten met de conclusie: “Succesvol zakendoen zonder verlies van jouw Surinaamse identiteit is overal ter wereld mogelijk”. Ook Ramlakhan vond het een leerrijke ervaring en een plezier om te zien dat Surinaamse studenten op zo een hoog niveau qua ontwikkeling participeren. “De opzet van de dag met de organisatie erachter was zeer efficiënt en effectief, waardoor het voor elke student duidelijk was wat verwacht werd van hen”.

Surinamese Students Abroad bestaat reeds 6 jaar en zet zich in om studenten te verenigen, leiderschapsvaardigheden bij te brengen en een netwerk te laten opbouwen welke buiten de grenzen van Nederland en Suriname reiken.