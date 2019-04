Nieuwe partij VVD in Suriname wil SRD inruilen voor Amerikaanse dollar

‘Wan dalla gi wan dalla’, dat is het motto van de nieuwste multi-etnisch partij in Suriname: de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie afgekort de VVD. Een van de plannen van de partij is het ruilen van de Surinaamse SRD voor de Amerikaanse dollar. Een andere doelstelling is het aanstellen van een vrouwelijke president. Dat zegt voorzitter Alice Amafo, die afgelopen weekend de partij presenteerde aan het publiek.

“De SRD zorgt vandaag de dag voor hoofdpijn door de koersen, zegt Amafo. “Wi o ruil a SRD in gi a Amerkan dalla. Geef ons mandaat, we brengen het. De koers zal niet meer bestaan. Mek a san tron wan dalla gi wan dalla!” aldus de politicus wiens bijnaam ‘Warrior Queen’ is.

Helemaal nieuw is haar partij niet. De partij was eerder bekend onder de naam de Plattelands Bewoners Partij (PBP) en bestaat al 51 jaar. De nieuwe VVD en de zogenoemde Faya Lobi beweging, werden afgelopen weekend In Stibula te Latour gepresenteerd.

