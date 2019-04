Politie Suriname pakt drugshaarden binnenstad aan met operatie HOOP

Begin dit jaar is de politie van het ressort Centrum weer begonnen met operatie Handhaving Openbare Orde Paramaribo (HOOP). Hierbij worden ook drugshaarden aangepakt. Bij een onlangs gehouden prikactie nam de politie grote hoeveelheden marihuana, geld en goud in beslag. Dit gebeurde bij invallen op diverse adressen in de stad.

Naast het in kaart brengen en aanpakken van drugshaarden houdt deze operatie onder andere ook in het aanpakken van hang jongeren en ouderen op of langs de openbare weg waarbij gezorgd wordt voor verstoring van de openbare orde en rust. Ook locaties waar er sprake is van onzedelijk gedrag worden aangepakt.

Volgens de autoriteiten moet de operatie helpen om het gevoel van veiligheid weer terug te brengen naar de burgers. Het ‘schoon’ houden van de binnenstad is ook belangrijk vanwege het toerisme. Paramaribo is de plek waar de meest toeristen te vinden zijn.

Medewerkers van het STVS programma De Straat mochten afgelopen week even meerijden met de politie en maakten onderstaand verslag: