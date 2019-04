Bewoners Apoera krijgen toewijzingsbeschikking overhandigd

De bewoners van het dorp Apoera in Suriname, hebben door het ministerie van Regionale Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB), toewijzingsbeschikkingen overhandigd gekregen. Dit gebeurde op vrijdag 5 april 2019.Volgens de directeur van het ministerie Leandra Woei (foto), gaat het om ongeveer 200 beschikkingen.

“In augustus 2017 waren we al in Apoera voor de overhandiging van meer dan 300 bereidverklaringen. De toewijzingsbeschikkingen zijn op basis van de eerder overhandigde bereidverklaringen verstrekt”, sprak de directeur.

Het aantal is teruggedrongen naar 200 omdat niet een ieder zijn zaken in orde heeft gemaakt. Directeur Woei geeft verder aan dat het heel traject veel langer heeft geduurd. Volgens haar was het de bedoeling om kort na de bereidverklaringen van augustus 2017 de toewijzingen te overhandigen. De kapitein van Apoera, Carlo Lewis, heeft allang een beroep gedaan op het ministerie om naar het gebied te gaan om de beschikkingen uit te delen.

De directeur van het ministerie geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan dat er te lang is gewacht op dit moment. Het is volgens haar tijd om het proces af te handelen en af te ronden. Dit gaat slechts om fase 1.

De uitreiking van de toewijzingsbeschikkingen vond plaats in de recreatiezaal van Apoera.