Afstudeeronderzoek ‘exportmogelijkheden voor Surinaamse honing’

Voor de studierichting International Agribusiness heeft Valery Heilbron van het Polytechnic College Suriname (PTC), een onderzoek gedaan naar de ‘Exportmogelijkheden voor Surinaamse honing’. Dit is de eerste afstudeerscriptie in Suriname die betrekking heeft op de export van dit product. Honing wordt gebruikt als medicament, ingrediënt in de keuken (suiker vervangend middel) en als cosmetisch product.

Heilbron heeft een exemplaar van haar afstudeerscriptie aan de directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Deepak Jairam, aangeboden. Hij hoopt dat haar afstudeerscriptie een leidraad zal zijn voor meer acties, teneinde de bijenteelt (en de honingproductie) duurzaam te ontwikkelen, zodat deze subsector ook een bijdrage kan leveren aan de nationale economie.

Voor de export van honing zal er eerst gewerkt moeten worden aan de ontbrekende institutionele en fysieke infrastructurele randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan de importeisen van de Europese markt.

Verder is de kostprijs van honing in ons land erg hoog. De afboerderijprijs van de Surinaamse honing was SRD 46,15/kg in 2017, terwijl de gemiddelde CIF-prijs van importhoning SRD 17,18/kg was in enkele Europese lid landen.