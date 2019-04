Toerist die van Frans-Guyana naar Paramaribo fietste overvallen op Oost-West verbinding

Een toe­rist die op de fiets van­uit Frans-Gu­y­a­na naar Al­bi­na kwam om ver­der te fiet­sen naar Pa­ra­ma­ri­bo, is woens­dag in het dis­trict Ma­ro­wij­ne be­roofd. Dat schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant was de 24-jarige man aan de Oos­t-West­ver­bin­ding ter hoog­te van een sta­di­on toen hij werd over­val­len door twee ro­vers die ge­wa­pend wa­ren met een hou­wer en een tjap. De cri­mi­ne­len dwon­gen hem te stop­pen en maak­ten on­der be­drei­ging USD 400, 50 eu­ro, een ca­me­ra­toe­stel en een hals­ket­ting buit, aldus de krant.

Het slacht­of­fer, dat gelukkig geen letsel opliep, zet­te na de be­ro­ving de reis niet meer voort en keer­de te­rug naar Frans-Gu­y­a­na. Hij heeft aan­gif­te van de be­ro­ving bij de po­li­tie ge­daan. Die onderzoekt de zaak en heeft nog niemand kunnen aanhouden.