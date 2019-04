Pinkster Comedy- en Dansavond met o.a. Roué Verveer en 2-Remember

Na een uitverkochte editie van Christmas Comedy & Dance keert Roué Verveer op zondag 9 juni 2019 (1ste Pinksterdag) terug in Dekker Warmond met Pinkster Comedy & Dance! We starten om 20.30 met de comedyshow en gaan eerst lachen met Roué & Comedy Friends. Direct daarna start de Pinkster Party en gaan we dansen met de populaire live band 2-Remember plus DJ Gilly Gonzales helemaal uit Suriname!

De vorige editie met Jörgen Raymann was snel uitverkocht en ook in deze editie krijgt Roue weer hoog comedybezoek! Wacht dus niet te lang en bestel je kaarten vandaag nog hier via Eventbrite.

Kaarten voor de hele avond (comedy & dance) zijn verkrijgbaar voor €35. Alleen komen dansen op de party kan vanaf 22.30, met een dance-only ticket van €15. LET OP: er is ook een speciaal VIP balkon waar je de hele avond je eigen lounge tafel voor 5 personen met of zonder drank kunt reserveren! Het aantal tafels is beperkt dus bel vandaag nog 010–2151770 om jouw tafel vast te leggen. OP=OP!

Pinkster Comedy & Dance

Zondag 9 juni 2019 (1ste Pinksterdag)

Aanvang (met comedyshow): 20.30u

Einde (van de party): 02.30

Dekker WARMOND

Veerpolder 14 in Warmond (vlakbij Leiden)

Line-up: Roué & surprise Comedy Friends, 2-Remember, Meo Mania, Gilly Gonzales

Tickets: online, hier via Eventbrite.