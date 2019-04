Ook aandacht voor Internationale Dag van de Sport in Suriname

Vandaag, 6 april, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale dag van de sport. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken c.q. de regering van de Republiek Suriname is ervan overtuigt dat door middel van sporten een aantal nationale vraagstukken opgelost kunnen worden.

Sport tegen Non- Communicable Diseases (NCD’s), sport tegen criminaliteit, sport als recreatie, sport als verbroederingspolitiek, sport als geschiedenis, sport voor instandhouding van tradities en sport omdat een ieder er recht op heeft.

“Wij staan stil bij deze dag in Suriname en mogen met trots zeggen dat sport een van de aspecten is van onze multiculturele samenleving die het mogelijk maakt elkaar te verdragen, lief te hebben, te accepteren en samen doelen te stellen” aldus het ministerie van van Sport- en Jeugdzaken in een statement.

Laten wij vandaag nemen om samen sport doelen te stellen voor onze natie, onze kinderen, onze kinds kinderen en ons bestaan.

Sport gi moro betre gesontu libie, Sport gi makandra libie, Sport gi ala sma, Sport… gi LIBI PRISIRIE