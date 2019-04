OM Suriname vraagt vrijspraak Hardjoprajitno en Naarendorp in zaak Decembermoorden

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft vrijdag vrijspraak gevraagd voor John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp, verdachten in het 8 Decemberproces. De officier van justitie in Paramaribo zei dat er onvoldoende bewijs is dat zij betrokken waren bij de zogenoemde Decembermoorden in 1982.

Het Surinaamse OM is tot zijn conclusie gekomen op basis van verklaringen van de verdachten zelf en getuigenverhoren. Hoewel beide verdachten nauwe banden hadden met het militaire regime, is volgens het OM in Suriname niet vast komen te staan dat de verdachten medeplichtig zijn aan de moorden.

De zaak tegen Hardjoprajitno en Naarendorp is later in behandeling gekomen omdat zij minister waren in 1982, terwijl de andere verdachten militairen waren.

Kantonrechter Alida Johans heeft bepaald dat de advocaten van de verdachten op 23 april 2019 hun pleidooi mogen houden.