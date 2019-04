Minister Samsoedien in een week tijd twee keer in opspraak

Het was het gesprek van de dag afgelopen week; minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in Suriname, werd eerst dinsdag door Abop-parlementariër Edward Belfort ervan beschuldigd dat zij een eigendomsterrein van 32 hectare had verruild voor een terrein van 840 hectare. Gisteren (vrijdag) beweerde VHP-parlementariër Mahinder Jogi in het parlement ook nog dat Samsoedien gronden die door derden zijn aangevraagd, aan zichzelf, haar familie en vrienden heeft toegewezen.

Volgens Belfort heeft de bewindsvrouw tegen de wettelijke regels in 34 hectare eigendomsgrond van een particulier aangenomen ten behoeve van de Staat. In ruil hiervoor zou in totaal 840 hectare aan erfpacht- en grondhuurpercelen aan de betreffende particulier in eigendom zijn gegeven.

Jogi zei vrijdag in De Nationale Assemblee dat Samdoedien in 2011 een negatief advies zou hebben gegeven op een aanvraag die was gedaan voor een terrein in Saramacca. Enkele dagen later, op 20 oktober, zou Samsoedien volgens Jogi het terrein zelf hebben aangevraagd. Ook zou Samsoedien positief advies hebben geven over de toewijzing van een van de terreinen aan haar zoon die directeur is van het bedrijf dat erop is gebouwd.

In beide gevallen is er sprake van belangenverstrengeling en wordt de zaak hoog opgenomen. Zo merkte vice-president Ashwin Adhin op dat, indien waar is wat door beide leden is beweerd, de RGB-minister daar consequenties aan zal moeten verbinden.

Maar zover is het nog niet: Samsoedien kreeg vrijdag de ruimte om alles op een rijtje te zetten. De minister zal haar eigen stukken raadplegen en deze opsturen naar het parlement en op een ander moment ingaan op deze kwestie. In een eerste reactie tegen Apintie TV zei ze dat Belfort misschien heeft gedroomd: