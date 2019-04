Delen van boom op wegdek en trottoir terecht gekomen in Suriname

Een deel van een grote boom nabij de kruising tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Frederik Derbystraat is vanmorgen in Paramaribo op het trottoir en wegdek terecht gekomen. Het gebeurde vroeg in de ochtend rond 07.00u waardoor er weinig mensen op de been waren en er gelukkig geen ongelukken plaats vonden.

De politie sloot één rijbaan af vanwege de aanwezigheid van delen van de boom op het wegdek. Het Korps Brandweer Suriname heeft na een melding van de politie, de nodige assistentie verleend om de Redmondstraat weer begaanbaar te maken voor het verkeer (foto).

Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.