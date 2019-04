De Palmentuin in Suriname krijgt een upgrade

De bekende Palmentuin in hartje Paramaribo krijgt een upgrade. De tuin achter het presidentieel paleis in Suriname, wordt voorzien van diverse stands voor het verkopen van snuisterijen en handicraft. Het project is geïnitieerd door de First Lady van Suriname, Ingrid Bouterse-Waldring. De echtgenote van de president van Suriname komt met dit project tegemoet aan de wensen van kleine ondernemers.

De upgrade past in het beleid om de ruim 300 jaar oude tuin te verfraaien. Vorig jaar startte het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het project ‘Verfraaiing van de Palmentuin’. Toen werden zitbanken, bloempotten en de fontein in de tuin, die in 2002 op de Werelderfgoedlijst van de VN werd geplaatst, opgeknapt.

De Palmentuin werd in 1685 opengesteld door de toenmalige gouverneur van Suriname Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck. Hij had de koningspalmen laten planten voor zijn overleden vrouw. Toen hij in 1688 door een groep muitende soldaten werd vermoord ging de tuin weer dicht en werd pas in het begin van de 20ste eeuw weer voor het publiek opengesteld.

Op feestdagen staan er al allerlei kraampjes in de Palmentuin. De voorziening die er nu komt heeft een meer permanent karakter.